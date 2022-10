La musica al tempo di TikTok: il successo delle canzoni accelerate

Uno dei segnali del fatto che viviamo in un’epoca frenetica è lo straordinario e per certi versi imprevedibile successo delle canzoni accelerate, #spedup. Sono le solite canzoni che conosciamo ma remixate aumentandone la velocità.

Un esempio nostrano è "I love you baby" di Jovanotti: il risultato è straniante, a Jovanotti viene fuori una vocina squillante, un po' come quando mettevi un disco a 33 giri a 45 giri (ma questo paragone se hai meno di 40 anni non lo puoi capire). Non è un fenomeno nuovo: venti anni fa c'era un gruppo norvegese che accelerava canzoni da ballare, e visto che la cosa ebbe un certo successo, questa pratica si chiama ancora come il duo norvegese, Nightcore. Ma è sempre stata una cosa di nicchia, che riguardava la dance, mentre adesso con i social è esplosa: su TikTok i video relativi a questo tema hanno totalizzato 10 miliardi di visualizzazioni, e Spotify ha delle playlist dedicate dove trovare le canzoni che vanno per la maggiore ma accelerate.

E’ la musica “al tempo di TikTok” e la cosa non sembra dispiacere al mercato discografico che così trova nuove fonti di ricavo: capita che se una canzone non sta avendo il successo sperato, viene rilanciata in versione #spedup e magari funziona perché acquista più energia.

La versione accelerata delle canzoni va nella stessa direzione dei messaggi vocali accelerati, o dei video accelerati. Viviamo come se non avessimo mai tempo e come se nel tempo dovessimo comprimere più cose, in questo caso note. Non a caso i libri lunghi o i film lunghi partono con un forte handicap: non abbiamo tutto quel tempo, oggi Guerra e Pace e Via Col Vento non avrebbero il successo che hanno avuto.

Non credo che sia possibile contrastare questo trend, e forse non ha neanche senso farlo; ma così ci perdiamo la ricchezza della lentezza, delle cose aspettate e assaporate, del tempo vuoto di byte ma pieno di vita.