Come riconoscere una recensione online falsa

Sono un utilizzatore seriale delle recensioni online. Quando compro qualcosa su eBay controllo l'affidabilità del venditore, su Amazon cerco i giudizi di quelli che hanno già acquistato lo stesso prodotto; prima di prendere una stanza tramite AirBnb mi informo sulla storia dell'host, colui che mi ospiterà; e quando viaggio non faccio mai a meno di TripAdvisor per scegliere un bar o un ristorante. Sono un utilizzatore seriale di recensioni online pur sapendo che non sono tutte autentiche, anzi. E la notizia delle denunce che Amazon e AltroConsumo hanno presentato oggi per sgominare una rete che vendeva recensioni fasulle in cambio di soldi sorprende soltanto per il livello di impudenza e anche di sofisticazione raggiunto dal fenomeno. Un conto sono quelli che chiedono ad amici e parenti di scrivere recensioni positive sulla propria attività (o negative su quella di un concorrente): pratica deprecabile ma che insomma viene da lontano replicando in digitale comportamenti antichi. Un altro è mettere su un mercato di recensioni fasulle popolato da professionisti della menzogna. Immagino la scena: uno chiede, che lavoro fai? e l'altro dice, scrivo recensioni false. Eppure, nonostante gli inquinatori, le recensioni online continuano ad essere indispensabili e quelle false di solito si individuano facilmente: sono quelle vere a renderle evidenti. Se un prodotto riceve il massimo dei punti dalla metà degli utenti e il minimo dall'altra metà, qualcuno sta mentendo. Ecco, scrivere recensioni vere quando compriamo un prodotto o un servizio aiuta chi verrà dopo di noi ed è l'antidoto migliore contro i truffatori.