Il metaverso dell'Antica Roma

Qualche giorno fa sono entrato nel metaverso. Ma non avevo i visori di Meta. E non ero nemmeno davanti ad una cabina di Google. La Silicon Valley stavolta non c’entra. Ero a Roma, in un piccolo bus elettrico di dodici posti che si muoveva lentamente attorno ai Fori Imperiali.

Man mano che il bus avanzava, dei potentissimi schermi ad 8k posizionati al posto dei finestrini ricreavano in tempo reale le immagini dell’Antica Roma: il Colosseo, il Circo Massimo, ma anche le abitazioni che erano lì intorno; c’erano persino gli odori dell’epoca che variavano da una zona all’altra, e un sistema audio immersivo i quali, assieme, davano la sensazione di essere davvero lì, duemila anni fa.Ogni tanto gli schermi tornavano trasparenti e potevamo rivedere le maestose rovine nel traffico cittadino avendo però compreso meglio la loro storia. “Roma era più bella prima”, ha esclamato mio figlio ad un certo punto. Non so se è vero, ma so che finalmente l’avevamo vista Roma antica, non più solo immaginata. Il progetto è opera di una startup che ha radunato alcuni fra i maggiori talenti di realtà virtuale e aumentata del nostro paese; ha aggiunto Mov-X, un notevole brevetto che consente di adeguare le immagini al movimento del bus; e ha convinto il coraggio imprenditoriale di alcuni piccoli, coraggiosi investitori. Si chiama Invisible Cities ed è stata lanciato lo scorso giugno.Come ho detto non eravamo in Silicon Valley ma se Invisible Cities fosse nata lì adesso avrebbe la fila di investitori per provare a portare questa soluzione in tutte le città del mondo con una lunga storia e cambiare il modo di raccontarle. Per adesso il Virtual Bus si limita ad avere la fila di turisti per salire a bordo, ma sarebbe un peccato sprecare questa opportunità di fare una cosa grande.