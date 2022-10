The Playlist, quello che non sapevamo della storia di Spotify

La Silicon Valley e, più in generale, la rivoluzione digitale sono uno scrigno infinito di storie appassionanti e non raccontate. Storie di geni incompresi e ostinati, di visioni coraggiose e di resistenza miope, di ascese milionarie e di cadute rovinose, storie di successo e di tradimenti. Storie di tecnologia, sì, certo, ma storie in cui la componente umana gioca un ruolo fondamentale.

Da un po’ di tempo Netflix questo potenziale narrativo lo ha intuito e si è messa a produrre miniserie sul tema: prima il mondo di Facebook con il rivelatorio The Social Dilemma; e poi Google visto con gli occhi di una startup tedesca a cui il gigante californiano aveva letteralmente soffiato “un codice da un milione di dollari” per fare Google Earth.

Ora arriva The Playlist, la storia di Spotify, che si svolge in Svezia ma ha tutti gli ingredienti della Silicon Valley: in particolare la cultura delle startup fondate da un “nerd” visionario che puntano a rovesciare il funzionamento di un intero settore industriale, in questo caso l’industria musicale.

La storia raccontata da The Playlist

Allora, siamo all’inizio degli anni Duemila, per la musica era appena avvenuto un terremoto: prima Napster e poi Pirate Bay avevano realizzato siti web da cui gli utenti potevano scaricare gratis tutta la musica che volevano. Per le case discografiche quel modello era l’inizio della fine.

In questo contesto arriva Daniel Ek, un giovane programmatore di talento che dopo aver venduto la sua prima startup per dieci milioni di corone svedesi, si chiede: perché non possiamo fare anche qui un'impresa globale come in Silicon Valley? La crisi nel mercato musicale era una opportunità enorme per creare la migliore piattaforma digitale per distribuire musica, consentendo a tutti di guadagnarci un po’.

La storia meno nota

Questa la storia nota, ma The Playlist non si limita alla celebrazione di uno startupper diventato miliardario, ma racconta esattamente che cosa ci vuole per arrivare al successo.

Per farlo la stessa storia viene vista da sei punti di vista, uno per ogni puntata: c’è la visione di Daniel Ek, ovviamente, all’inizio; ma poi, per arrivare al traguardo, è stato necessario trovare un socio finanziatore generoso e coraggioso; una responsabile degli affari legali in grado di chiudere accordi con le case discografiche; un discografico pronto a cogliere l’opportunità di reinventare e salvare un'industria; e un programmatore, lui sì geniale, capace di realizzare la pretesa impossibile di Ek di avere un “player” in grado di suonare immediatamente dopo il nostro clic, senza alcuna latenza (per farlo, si spiega nella serie, dovrà modificare uno dei protocolli fondamentali su cui si basa Internet).

L'ultima puntata e la remunerazione degli artisti

L’ultima puntata ha per protagonista una cantante, amica d'infanzia di Ek, che nonostante un decoroso successo, con i proventi di Spotify non riesce neppure a pagare l’affitto di casa: è il tema, serissimo, di come vengono distribuiti gli enormi profitti che Spotify genera e della condizione di milioni di artisti minori.

Alla fine infatti la musica non è diventata gratuita per tutti come si diceva: Spotify è stato lo strumento per portare la vecchia industria musicale nel mondo digitale; e strada facendo Ek ha congedato tutti quelli che lo hanno portato al traguardo. Il finale della serie è ambientato in un futuro prossimo. Interessante, no spoiler su come andrà.

Ma in definitiva, missione compiuta: The Playlist funziona. Adesso aspettiamo con impazienza qualcuno che racconti la storia di Netflix.