“Progresso e pregiudizio”: quando l’innovazione cambia la società

Dal frigorifero all’aeroplano, dal tubetto di stagno alla cintura di sicurezza, passando per motori elettrici e antibiotici: in una serie di sei episodi verranno esplorate le tante storie che nel tempo hanno reso queste sei tecnologie così importanti per la vita dell’essere umano, grazie al genio e all’intraprendenza di alcuni e nonostante le tante difficoltà e i tanti preconcetti iniziali. In sei puntate, la voce autorevole di uno scienziato apprezzato e riconosciuto come Massimo Temporelli ci guiderà lungo questo viaggio suggestivo e pieno di curiosità per capire a fondo il progresso.

“La via del progresso non è né rapida né semplice”. Le parole di Marie Curie, premio Nobel per la Fisica nel 1903 e per la Chimica nel 1911, non smettono di essere attuali. Sì, perché la storia di tante tecnologie che ogni giorno fanno parte della nostra vita, e l’hanno facilitata, è costellata di ostacoli che hanno segnato il loro cammino fino alla loro definitiva affermazione.

“Progresso e pregiudizio” è la serie che vi porta in viaggio nel tempo alla scoperta del valore della ricerca e del potere dell’innovazione. Un viaggio per riflettere insieme sulla storia di alcune delle tecnologie più utilizzate al mondo, rese disponibili a tutta l’umanità grazie al coraggio di menti lungimiranti e visionarie.

Dal frigorifero all’aeroplano, dal tubetto di stagno alla cintura di sicurezza, passando per motori elettrici e antibiotici: nel format verranno esplorate le tante sfumature che nel tempo hanno reso queste sei innovazioni così importanti per la vita dell’essere umano, nonostante i tanti pregiudizi iniziali.

D’altronde l’arrivo di una novità tecnologica, che molte volte porta con sé un cambio di paradigma culturale, genera tante aspettative ma anche tanti dubbi e paure. Questo perché la nostra cultura si basa sulla storia e sulle tradizioni, sull’identità, mentre l’innovazione è anche dissacrare schemi obsoleti. È riscrivere le regole.

Oggigiorno sono tanti gli ambiti in cerca di un cambio di paradigma, di un nuovo slancio, di idee nuove e spartiti da comporre. Tra questi il settore del fumo, che sta attraversando una profonda trasformazione proprio grazie alla tecnologia. Grazie alla ricerca scientifica e all’innovazione, infatti, uno dei mercati più analogici del mondo è stato rivoluzionato dall’ingresso sul mercato di prodotti in grado di eliminare la combustione, come le sigarette elettroniche e i sistemi per il riscaldamento elettronico del tabacco. Dal loro ingresso sul mercato questi prodotti stanno facendo calare ad un livello mai visto prima il consumo di sigarette da parte dei fumatori. Ma anche in questo caso, l’avvento di queste nuove tecnologie solleva dubbi e perplessità.

Creare un dibattito su questa trasformazione e capire come guidarla a beneficio della società nel suo complesso è l’obiettivo di “Sfumature”, la nuova campagna di informazione lanciata da Philip Morris Italia, che ha deciso di sostenere questo racconto attraverso l’evoluzione della tecnologia, per imparare dalla storia.