E-commerce, obiettivo: conquistare la generazione Z

Nel nuovo scenario dell’e-commerce, con la fine dei cookie di terze parti, il digital marketing diventerà un fattore sempre più determinante, insieme alle strategie per conquistare la Generazione Z. Anzi, si può affermare che il digital marketing sarà il vero motore dell’e-commerce dei prossimi anni. E sebbene, dalla ricerca condotta da Netcomm su un campione di 41 selezionati e-commerce in rappresentanza del panorama italiano del settore, per il 93% delle aziende è decisivo sviluppare una strategia di qualità per conquistare quote di e-shopper, gli utenti che utilizzano la rete nelle fasi del processo di acquisto, solo il 58% di queste ritiene di aver raggiunto un buon livello di sviluppo tecnologico tanto da considerarlo un punto di forza aziendale. E se l’impatto della nuova era “cookieless” sarà molto significativa sul digital marketing, conquistare la generazione Z sarà determinante. Si tratta infatti di un target chiave già oggi ma che lo sarà per i prossimi 20 anni e che presenta delle originali peculiarità: migra sulle piattaforme dove trova maggiore privacy, linguaggi nuovi e più veloci, personalizzazione e valori, ma allo stesso tempo non percepisce il limite tra offline e online. E infatti cerca prodotti online ma usa le raccomandazioni degli amici per decidere l’acquisto e sente l’esigenza di recarsi su un punto vendita fisico, dove si aspetta esperienze avanzate e la possibilità di toccare con mano i prodotti da acquistare.

“Le aziende - spiega Roberto Liscia, presidente di Netcomm - devono essere in grado di affrontare le sfide di oggi e del prossimo futuro nel digital marketing, dove il target chiave è rappresentato dalla Generazione Z, che comprende i nati tra il 1997 e il 2012. Si tratta di una fascia di consumatori particolarmente interessante perché è in forte sviluppo nella quota di consumi e in crescita per ruolo e influenze nei comportamenti sociali e di acquisto”. Ma le sfide “non riguardano solo il marketing, il linguaggio della comunicazione e le piattaforme social di riferimento - continua Liscia - l’intera supply chain è chiamata a offrire prodotti sempre più personalizzati ed esperienze video velocissime, interattive e personalizzate. Non dimentichiamo, infine, la rilevanza strategica dei punti vendita fisici, da cui la generazione Z si aspetta esperienze avanzate”.

Focus quindi su digital marketing e Generazione Z. Il primo sta cambiando tutte le regole del settore e il rapporto con i clienti. Per i player dei canali online il digital marketing è decisivo soprattutto per conquistare quote di e-shopper, oltre che per promuovere i prodotti e il proprio brand. Tra le sfide future del digital marketing, come risulta anche dalla survey di Netcomm, la principale è quella di ottenere più budget e più investimenti (segnalata da oltre il 70% del campione), seguita dal bisogno di sviluppare le competenze e il team di digital marketing, dallo sviluppo dell’export e dall’adeguata gestione delle tecnologie applicative per il digital marketing. Tra i canali di digital marketing più utilizzati, per oltre l’80% delle aziende, ci sono i social con le proprie pagine, il keyword adv nei motori di ricerca e l’e-mail marketing con il proprio database. Tutto questo però non basta per conquistare la Generazione Z, che va innanzitutto conosciuta. Come illustrano da Netcomm, occorre lavorare in profondità, mappando comportamenti e interessi, per capire chi guarda un determinato video o influencer.

In Italia poi, il modello che vede i social come una vetrina per i prodotti, con un passo breve tra segnalazione, comunicazione e click per comprare, non funziona come in Cina e altri Paesi. Qui i social devono ancora costruire un modello di business che funzioni. Potrebbe essere il Live Commerce, secondo gli esperti, quello che potrà dare la volata ai social per aprire modelli di social e-commerce anche nel nostro Paese.