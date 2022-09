Verso la Italian Tech Week 2022: tappe a Genova, Torino e Milano

Ieri si è tenuto a Genova il primo dei 3 appuntamenti Aspettando Italian Tech Week, il più importante evento italiano dedicato a tecnologia, innovazione e startup, che andrà in scena alle OGR di Torino il 29 e 30 settembre prossimi con quasi 200 ospiti provenienti da tutto il mondo.

Italian Tech Week 2022, il futuro da non perdere: aperte le iscrizioni online per partecipare di Riccardo Luna 05 Settembre 2022 29-30 settembredi Riccardo Luna

C'è grande attesa fra gli appassionati visto che, appena è stata aperta la registrazione gratuita per partecipare, in moltissimi si sono già iscritti. Ma c'è ancora qualche posto disponibile e il primo appuntamento, quello di Genova, è stato l'occasione per farlo: ieri alle 17.30, nella nuova sede di Talent Garden nella zona dei Giardini Baltimora (mappa), il direttore di Italian Tech, Riccardo Luna, ha intervistato il direttore scientifico dell'Istituto italiano di Tecnologia, Giorgio Metta. Il tema dell'incontro è Robot e intelligenza artificiale, l'agenda tecnologica della prossima legislatura.

Oggi pomeriggio a Torino, sempre alle 17.30, nell'aula 15 del Politecnico, ancora Luna dialogherà con Juan Carlos De Martin, co-direttore del centro Nexa su Internet & Society, e con Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e direttore di YouTrend. Il tema del secondo incontro è Meme e screenshot, la campagna elettorale vista dai social.

Il terzo e ultimo incontro di Aspettando Italian Tech Week si farà a Milano la settimana prossima, il 20 settembre, di nuovo alle 17.30, nella sede di Isola del Talent Garden, e sarà dedicato alle Tecnologie per contrastare il cambiamento climatico, sempre con Riccardo Luna assieme a Enrico Deluchi, amministratore delegato di PoliHub.