La Italian Tech Week 2022 è già sold out: come fare per seguirla in streaming

La Italian Tech Week, il più grande evento italiano su tecnologia e innovazione, è sold out. Le iscrizioni gratuite online, aperte lo scorso 5 settembre, in appena due settimane hanno fatto registrare il tutto esaurito: chi si è prenotato potrà assistere in presenza agli eventi del 29 e 30 settembre prossimi, compresa la conversazione tra la guest star Patrick Collison, co-fondatore di Stripe, e John Elkann, presidente e CEO di Exor, nonché presidente di Ferrari e di Stellantis.

Chi non è riuscito a prenotare un biglietto potrà comunque seguire la Conference in streaming su Italian Tech, l'hub Gedi dedicato alle nuove tecnologie che ha organizzato l'evento, e sui siti di tutte le testate del gruppo editoriale, tra cui Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX.

Manuel Agnelli e Achille Lauro alla Italian Tech Week: come iscriversi per vederli dal vivo di Ernesto Assante 16 Settembre 2022 ITW 2022di Ernesto Assante

In più, sul sito italiantechweek.com, il 29 e 30 settembre sarà disponibile una console che permetterà di scegliere cosa vedere tra i 150 (e oltre) eventi della manifestazione, ospitata dalle OGR di Torino: basterà un clic per passare dal main stage della Sala Fucine all'area Duomo.

La diretta della Italian Tech Week sarà disponibile sia in italiano sia in inglese: entrambi i giorni inizierà alle 9 e terminerà intorno alle 19; la chiusura delle due giornate è affidata a due straordinari artisti che parleranno delle innovazioni nel mondo della musica: Manuel Agnelli e Achille Lauro.

Ma c'è molto altro da seguire, come ha scritto Riccardo Luna, direttore di Italian Tech, nell'editoriale sulla Conference: "Perché vale la pena esserci? Perché la ITWeek 2022 è il più grande evento italiano su innovazione, tecnologia e startup. Lo dicono i numeri: più di 150 speaker provenienti da tutto il mondo; 8 sessioni plenarie; 10 panel tematici; 16 masterclass per imparare l’innovazione dai protagonisti; 3 grandi competizioni che per la prima volta si tengono all’interno della Italian Tech Week (il premio Gammadonna, il premio Startup dell’Anno di PNI e il premio business angel dell’anno del Club degli Investitori); e un dibattito speciale con i protagonisti che in questi 10 anni hanno contribuito a rendere l’Italia un paese dove è un po’ meno difficile fare una startup di successo".

Infine: "Accanto ai 4 palchi, una zona Expo dove scoprire e provare le nuove tecnologie e ammirare una mostra di arte digitale".