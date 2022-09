Italian Tech Week: la guest star dell'edizione 2022 è Patrick Collison,

Dopo una prima giornata molto intensa, oggi si continua con la guest star dell'edizione 2022: Patrick Collison, ceo e co-fondatore di Stripe, in dialogo con John Elkann.

Protagonisti assoluti anche oggi gli innovatori, quindi, coloro che con la tecnologia stanno provando a migliorare il futuro, introdotti dall’intervento del commissario europeo Thierry Breton. Tra loro, per la prima volta dopo essere diventato Unicorno (in gergo tech significa una startup che vale più di un miliardo di euro), Alberto Dalmasso, cofondatore e ceo di Satispay. IT Week 2022, Massimo Moretti (Wasp): "Il mio sogno: una casa per tutti stampata in 3D a Km 0"

La giornata continua con gli interventi, tra gli altri, di Alec Ross, ex consigliere per l’innovazione durante l’amministrazione Obama e ora professore alla Bologna Business School, e di Federico Faggin, il padre del microchip. Entrambi saranno anche protagonisti di una delle 19 masterclass, vere e proprie “lezioni” di 50 minuti che entrano nel vivo degli argomenti trattati sui palchi della ITWeek. Su quello principale, in Sala Fucine, il direttore della Stampa, Massimo Giannini, intervista Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d’Italia. IT Week 2022, acceleratori e innovazione: quali modelli per il futuro

Infine, due sessioni speciali dedicate al futuro dell’Italia: in Tech4Italy prenderanno la parola i responsabili dell’innovazione di molte grandi aziende che sveleranno i loro piani; mentre a chiusura della giornata, in Tech4Future: è la volta dei visionari, gli italiani che stanno studiando quelle tecnologie che ci cambieranno la vita: dal camputer quantistico alla casa ecologica al 100% stampata in 3D, dall’auto a guida autonoma più veloce del mondo all’ingegnere italiano che alla Nasa ha la responsabilità di “fermare i marziani”, cioè fare in modo che i campioni di suolo che prelevati da Marte che verranno portati sulla Terra non abbiano effetti negativi sulla biosfera del nostro pianeta. Per finire Achille Lauro presenterà il suo metaverso.