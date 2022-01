Talento cristallino, sorriso disarmante e una spontaneità che incanta: Alice Del Frate, vent’anni, di Sacile, ha conquistato il banco di Amici, la popolare trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e non solo. Tutto il Friuli Venezia Giulia è pronto a fare il tifo per lei.

È cresciuta come ginnasta nella sezione ritmica della Asu, l’associazione sportiva udinese, fucina di talenti, come Maria Alexandra Agiurgiuculese.