Il miglior film straniero ai Golden globe è “Drive My Car”: la pellicola distribuita dalla friulana Tucker

“Il Potere del cane” come miglior film drammatico e “West Side Story”: musical e commedia dominano i Golden Globes, ma tra i vincitori dei Golden Globe 2022 c’è anche “Drive my car”, distribuito dalla friulana Tucker film, che lo riporta nelle sale. Il western di Jane Campion ha portato a casa tre premi tra cui quello per la migliore regista e per il miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit-McPhee, mentre al revival di Steven Spielberg ne sono andati altri due grazie alla presenza scenica della ventenne Rachel Zelger, nella parte di Maria, e ad Ariana DeBose, in quella di Anita.