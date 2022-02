Badoglio e gli enigmi di Caporetto: le verità nascoste di una sconfitta

Nel suo nuovo libro “Il generale nel labirinto - Badoglio e la sfinge di Caporetto” (Gaspari editore), l’autore Nicola Persegati compie una minuziosa ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato l’esercito italiano a subire la più bruciante e disastrosa sconfitta militare della sua intera storia.

Procede alla ricomposizione del grande puzzle degli scompaginati eventi di Caporetto, di una realtà storica apparentemente conosciuta comunque mai in tutte le sue variegate componenti, purtroppo subita non solo dagli uomini in arme ma anche dai civili, comprese donne e bambini in un vasto territorio martoriato, l’intero Friuli e parte del Veneto.





Nella risistemazione pluridimensionale delle tessere di veridicità storica il quadro risultato, per quanto credibile, non basta a definire, completamente nella sua problematicità, la catena degli avvenimenti, soprattutto nel dare risposte coerenti e condivisibili su tutte le cause che hanno portato al disastro, alla concatenazione di distruzione e morte che si protrasse per settimane.Storicamente risultano mancanti alcune tessere fondamentali per definirne tutti i contorni.Infatti permangono irrisolti diversi interrogativi, che riguardano generali e ordini dati o omessi, che da sempre si sono presentati insoluti e che nemmeno la commissione parlamentare d’inchiesta nonostante i tanti mesi di studio e i tre volumi pubblicati, che avrebbero dovuto porre fine a tutte le questioni sollevate fin dai primi giorni dello sfondamento del fronte e che erano continuate a essere accumulate nei mesi a seguire, era riuscita coerentemente a determinare nelle risposte e a essere completamente convincente e una volta per tutte.Alle crepe aperte nelle verità storiche e giuridiche, tessere mancanti nel quadro dei nefasti avvenimenti, l’indagine pone rimedio, attraverso immaginifiche verosimili risposte date dai diversi primi attori della Storia, in primis dai responsabili militari che avrebbero dovuto agire tempestivamente e in modo determinato per evitare il tragico evento.Così finalmente, ma con l’aiuto della ricostruzione a posteriori, vengono definiti quali erano i rapporti che intercorrevano tra i generali di stanza al Comando supremo e quelli che erano a coordinare le difese in prima linea e come tali rapporti avevano condizionato la più che tardiva e insufficiente risposta all’attacco.Nuova luce viene data a quali erano le informazioni giunte, sia al comando supremo che agli alti ufficiali che coordinavano le difese delle prime linee difensive, che facevano percepire l’offensiva come imminente e certa, e a coloro che ebbero la colpa di minimizzarle e di crederle parzialmente attendibili o assolutamente non veritiere.Ulteriori aspetti informativi vengono presi in considerazione su quali erano le deficienze degli italiani nello schieramento, in uomini e armamenti, e a chi si potevano imputare le colpe di tali improvvide mancanze, che di fatto rendevano l’attacco “di sorpresa” preparato con cura con artiglierie e truppe modernamente armate e efficacemente addestrate a risultare invincibili e a determinare un successo che andava al di là delle più rosee previsioni.Quando lo storico non arriva, per carenza di documentazione, a dare risposte complete e plausibili, interviene lo scrittore a darle perché il puzzle di “Caporetto” sia completato e diventi logico e razionale comunque visibile in tutti i suoi vividi colori e comprensibile fino in fondo in ogni suo aspetto.

Ciò che avremmo voluto che la documentazione storica e processuale ci avesse con tutta evidenza reso noto e che non è mai stato possibile succedesse per gli storici, questo libro ci mette a disposizione come ipotesi attendibili che svelano “l’enigma Caporetto” fino in fondo a un pubblico vasto di non specialisti.