A villa Manin la Data Zero del nuovo tour estivo di Marco Mengoni

Appuntamento il 14 giugno con il concerto in anteprima. Via alla prevendita dei biglietti

In attesa dei due live estivi allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Olimpico di Roma (sono già stati venduti oltre 60 mila biglietti), Marco Mengoni ha annunciato la Data Zero del nuovo tour #MarcoNegliStadi: il cantautore si esibirà dal vivo con un concerto speciale in assoluta anteprima il 14 giugno 2022 nel compendio monumentale di Villa Manin a Codroipo, organizzato da Live Nation Italia, Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con Erpac Fvg e PromoTurismoFvg.

Mengoni decide, dunque, di inaugurare il suo ritorno ai concerti dal vivo in Friuli Venezia Giulia, a Villa Manin, un “eden” verde immerso tra una scenografia artistica monumentale e la natura incontaminata: un omaggio alla bellezza della natura e del patrimonio artistico del nostro Paese.

Marco Mengoni si prepara a regalare una performance unica nel segno della ripartenza, della libertà e dalla voglia di muoversi con il desiderio di riprendersi i propri spazi nel futuro. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita.

I biglietti per la Data Zero in programma il 14 giugno 2022 a Villa Manin saranno in vendita a partire dalle 14 di venerdì 11 marzo, sul sito www.livenation.it, sulle piattaforme www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Tutte le info sono consultabili sulla pagina livenation.it/marconeglistadi

Questo nuovo sensazionale annuncio impreziosisce ulteriormente il cartellone di “Villa Manin Estate 2022” e si va ad aggiungere al concerto già soldout di Blanco in programma il 15 luglio e ai tre nuovi spettacoli di Notre Dame de Paris in programma venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio.