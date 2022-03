L’attualità della figura di Enrico IV: «Riuscirebbe a dialogare con Putin»

«Enrico IV di Luigi Pirandello, per un attore è un punto d’arrivo, se non il coronamento di una carriera, sicuramente un traguardo importante. Perché è uno dei personaggi più significativi del teatro pirandelliano».

Così Eros Pagni, uno dei grandi protagonisti della nostra scena teatrale, che da mercoledì a venerdì sul palcoscenico del Giovanni da Udine vestirà i panni di questo emblematico personaggio pirandelliano, che da cent’anni a questa parte (il debutto avvenne al Teatro Manzoni di Milano il 24 febbraio del 1922) è stato cavallo di battaglia dei più grandi interpreti del teatro italiano, da Benassi a Ruggeri, da Ricci a randone, da Mastroianni ad Albertazzi a Rigillo.

Adesso è la volta di Pagni, che dopo essere stato mirabilmente il Padre nei Sei personaggi in cerca d’autore, sempre di Pirandello e Prospero nella Tempesta di Shakespeare (visti anche a Udine), affronta questo che è, sono parole sue, «un personaggio ultramoderno che si inserisce stranamente nella realtà che siamo vivendo, proponendo una terapia particolare per difendersi in qualche modo dalle miserie della vita, dai tradimenti di chi ci circonda, dai dolori e dagli scacchi sempre in agguato.

Una terapia che si concretizza nella follia come scudo appunto a tutte queste problematiche dell’esistenza umana».La storia di Enrico IV è presto raccontata: un uomo, siamo negli anni Venti del secolo scorso, durante una festa mascherata, cade da cavallo; al risveglio è convinto di essere il re tedesco che stava interpretando.

Anche se rinsavito dopo un po’ di tempo, sceglie di continuare a fingersi Enrico IV, mettendo così a nudo tutte le contraddizioni e le ipocrisie di quella società borghese e alto borghese che lo circonda.

«È un personaggio talmente ricco di sfaccettature e anche di grande difficoltà interpretativa, perché in questo copione non c’è una sola chiave di lettura. Te ne propone tantissime e non sai mai quale sia quella giusta: è un personaggio che può cambiare di giorno in giorno, di cui si comincia a capire qualche cosa con maggior consapevolezza dopo un arco di repliche e tutte le sere si aggiunge un significato, un qualcosa in più».



Come è stato il lavoro con il regista Luca De Fusco, con cui da diverse stagioni oramai ha instaurato un fertile sodalizio?



«Come sempre è stato un lavoro di comune accordo, indagando il più possibile nelle profondità del testo e del personaggio. Naturalmente questo comporta dei cambiamenti nell’interpretazione: tutte le sere Enrico IV non può mai essere sempre uguale, vuoi perché si acquisiscono nuove sfumature nuovi significati, e vuoi perché il pubblico, ogni sera diverso, e le sue reazioni influenzano in qualche modo il nostro stare in scena».



Lei avverte il pubblico?



«Direi di sì, il pubblico è sovrano, da lui si può ricevere consigli e suggerimenti, è di grande aiuto. Nel caso poi di Pirandello, il pubblico è sempre molto coinvolto, partecipe. Anche se non tutto di questo personaggio, la sua essenza, si palesa così di primo acchito».



Quale è secondo lei il segreto della sempre viva attualità di Pirandello?



«La verità, credo, sulla condizione umana: Pirandello continua a parlarci, come tutti i grandi autori».



Lei ha detto che questo personaggio si inserisce stranamente nella realtà che stiamo vivendo, si riferiva anche a quanto sta accadendo oggi in Ucraina con la guerra voluta da Putin?



«Certo, sarebbe bello accoppiare Enrico IV a Putin, due folli che probabilmente si ascolterebbero con molta trepidazione, ma si ascolterebbero di modo che potremmo prendere delle contromisure».



Eros Pagni e la Compagnia di Enrico IV incontreranno il pubblico, mercoledì 17 alle 17 nel foyer del Teatrone.