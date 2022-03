Una fuga a metà tra i monti di Erto, così Corona celebra le radici «elastiche»

Esce martedì per Mondadori “Quattro stagioni per vivere”. Il protagonista è Osvaldo, braccato dai compari di caccia

Inizia con un incontro ravvicinato, a tu per tu, il nuovo romanzo di Mauro Corona, “Quattro stagioni per vivere”, edito da Mondadori, in uscita il 15 marzo. Osvaldo e la luna. Lei vuole guardarlo in faccia, anzi vuole vedergli «il muso».

Lo sa che è braccato similmente alle bestie, come le prede che lui tante volte ha cacciato, come quel camoscio pronto per essere scuoiato che ha osato rubare ai fratelli Legnole. Non conta che lo abbia fatto per l’ultimo brodo di carne da dare alla madre.

Ora è lui a essere braccato, come un camoscio, da quei due, suoi compari di caccia e bevute. Ma «per conoscere le persone devi fargli un torto».



Un romanzo in fuga, non troppo lontano però, perché «le radici elastiche» del fuggiasco lo trattengono alla propria terra, a Erto. Di bosco in bosco, di grotta in grotta, senza lasciare tracce, se non la storia, che pare scritta dalle «nuvole scure, piene d’inchiostro».Il protagonista e voce narrante, cinquantaseienne, cerca di sopravvivere, costretto a combattere una sorta di folle guerra senza l’intento di uccidere. Inutile sperare nell’intervento dei garanti della giustizia: «Finché non c’è sangue non possono fare niente».

Nascosto da «lenzuoli di nebbia», protetto dai monti, guarda da lontano, «in fondo allo sbrego della valle», il proprio paese, maleodorante, diviso dall’astio, dall’odio e dal rancore, «portati avanti nel tempo».

È così nel piccolo, ma, forse, non è molto diverso nel grande, tra nazioni, anch’esse Paesi. La vicenda si snoda da un autunno all’altro dentro una ciclicità ritrovata. La fuga non è più fuga, si fa scoperta, e la lotta per sopravvivere diventa occasione per vivere veramente.



La fretta lascia il posto alla lentezza degli avi, la superficialità alla conoscenza. Vivere tra gli animali è ritrovare una legge primitiva in cui si uccide solo per fame e necessità, una pace antica, libera da rancori. Saper attendere la neve che ha il potere di uniformare e poi la primavera, portata dal cuculo, apprezzando le piccole cose, i colori, le sensazioni, e intanto ripassare la propria vita, sperando di aver imparato qualcosa.

Occorre avere testa per scegliere il perdono al posto della vendetta, essere intelligenti per essere buoni, sentire la morte addosso per vivere appieno. Anche un uomo indurito può cambiare, trovare la strada giusta e l’amore, provare tenerezza o «malinchetudine».

“La vita” è un cesto da cui saper cogliere. “La vita con gli altri” è una fisarmonica: per suonare serve avvicinarsi e allontanarsi. “La vita a due” è un trasloco: un po’ si perde, un po’ si trova.



«In quell’ambiente delle tre S, selvaggio, severo, silenzioso», ascoltiamo le campane, il battito della terra, il tamburellio stanco di un vecchio picchio, la melodia triste del barbagianni, il canto salvavita del gufo reale, custode dell’anima della madre del protagonista.



Storie di amicizia, di uomini traditi dall’amore, di anime che tolgono il disturbo come l’erba che si corica prima del gelo o che si salvano per guardare la luna. La natura insegna che nulla è sicuro, tutto è soggetto all’imprevisto. Eppure, l’acqua si apre sempre un varco. La resina imprigiona gli insetti, ma cura le ferite. Il pino mugo è storto, ma sempre accorto. La carta d’identità del fuoco è data dal legno, quella del montanaro dalle mani.



La nebbia si accoccola con lui accanto al fuoco. La luna entra nella grotta a cercarlo. Le ombre ballanti sulle pareti gli fanno compagnia. E poi c’è l’abete bianco, amico, sotto cui accucciarsi, il cane-fratello Papo e l’uccello più bello, che Osvaldo amava cacciare in primavera. «Una passionaccia» quella per il gallo forcello, il cui soffio aveva generato il primo racconto di Corona, pubblicato nel ’94 dal Circolo Menocchio.