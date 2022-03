Giornata mondiale della poesia, Udine celebra Pierluigi Cappello

Udine ricorda il poeta Pierluigi Cappello, scomparso nel 2017. E lo fa domani, lunedì 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia voluta dall’Unesco, con un evento organizzato dall’Assessorato alla cultura, che si svolgerà alle 17 nell’area verde di via Magrini intitolata al poeta.



L’incontro si intitola “Ricordando Pierluigi Cappello” e prevede letture tratte dallle sue opere: introduce Martina Delpiccolo, intervengono l’assessore Fabrizio Cigolot e il professor Lucio Tollis.

Saranno presenti Antonella Nonino, Chiara, Nicola e Stefano Cappello e tutti coloro che vorranno partecipare con la lettura di un brano di Pierluigi (hanno già dato la loro adesione, tra gli altri, Tullio Avoledo e Fabio Paolini).«Pierluigi – racconta Antonella Nonino – è uno dei pochi poeti italiani contemporanei (forse l’unico) ad aver avuto una traduzione tutta sua e non in una raccolta di più poeti».

Antonella Nonino ricorda “I vostri nomi”, una delle poesie presenti nei particolari grafici della locandina organizzata per l’occasione: «Una stampa che Pierluigi amava tantissimo per il carattere e la cura. È un regalo dei partecipanti del corso “Prima Impressione”, sotto la guida del tipografo Daniele Facchin; composta a mano e stampata presso la Tipoteca Italiana Fondazione, di Cornuda, nel 2013». Ma evidenzia anche la presenza di una poesia in inglese «parte del libro “Go Tell to the emperor: Selected Poems of Pierluigi Cappello”, nella traduzione di Todd Portnowitz».



Per comunicare la propria partecipazione scrivere a bcusm@comune.udine.it oppure telefonare allo 0432 127 25 89.



Sempre nell’ambito della Giornata mondiale della poesia, alcuni docenti e studenti dell’Università di Udine hanno organizzato sempre per domani, un evento itinerante nel centro storico di udine: si tratta di “Poesia in piazza”, sei letture pubbliche di versi di grandi autori come Pascoli, Petőfi, Rimbaud. Tre tappe all’aperitivo del pranzo e tre a quello della cena.



«Qualche minuto – spiegano – per offrire alle persone la bellezza del suono della voce e condividere il piacere della letteratura passeggiando per la città. Il motto della giornata sarà: “Sono tutti a me cari questi popoli della terra, il cuore si allarga e tutti li accoglie”».



Le letture pubbliche si terranno alle 12. 15 in Largo del Pecile, alle 12. 35 in Riva Bartolini, alle 13 alla scalinata di via Cairoli (piazza Primo Maggio), alle 19.15 in piazza Matteotti (Chiesa di San Giacomo), alle 19.35 di nuovo in Largo del Pecile. Alle 20, l’ultima tappa, in loggia del Lionello. Con l’aiuto della rete dei lettori del Comune di Udine, durante queste soste, verranno letti alcuni versi «cercando di mostrare “il bello per tutti”».

L’incontro coinvolge i dipartimenti di Studi umanistici e del patrimonio culturale e di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Il gruppo organizzatore è composto da Paolo Driussi (coordinatore), Barát Katalin Enikő e Alessandro Zuliani. Per maggiori informazioni scrivere a paolo.driussi@uniud. it.