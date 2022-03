Ippolito Nievo l'aveva definito “Compendio dell'universo”; Hemingway si era spinto oltre quando lo descriveva “Un angolo di cielo caduto in terra”. Al di là di giudizi estetici, resta la sensazione che entrambi gli scrittori volessero in qualche modo esaltare una sorta di particolarità, non solo naturalistica, ma anche evidenziare il rapporto tra la bellezza dei luoghi e l'esistenza degli stessi in un complesso più ampio denominato appunto Friuli.



A questa concezione si devono essere ispirati quelli della rivista “La Patrie dal Friûl”, quando hanno deciso di invitare alcuni dei protagonisti della vita culturale friulana, a una serata speciale.



“Perché - si sono chiesti - non mettere vicino, “dongje, i nostri lettori e quegli attori, cantanti, scrittori, spesso protagonisti delle pagine del mensile, che sono in sintonia con quanto pubblichiamo, che si riconoscono nelle battaglie identitarie che il giornale porta avanti e che rappresentano, alcuni da tempo e altri più di recente, uno stimolo per la produzione in marilenghe?”Ecco che allora la parola “compendio” ben si addice e trova moderna interpretazione in quell’unità d'intenti che un evento del genere si propone. Un appuntamento per certi versi unico, dove lo schierarsi a fianco di una testata giornalistica diventa concreto atto di appoggio al suo sforzo editoriale. E' raro che accada anche a livello nazionale.Tutto ciò accadrà venerdì, alle 20.30 al teatro San Giorgio di Udine dove sul palco saliranno, nella insolita veste di conduttori, Erika Adami e Walter Tomada mentre sulla scena si alterneranno: Angelo Floramo, il Teatro Incerto di Claudio Moretti, Elvio Scruzzi, Fabiano Fantini. Ostarie Contecurte, Dj Tubet, Leo Virgili assieme a Nicole Coceancig e altri ancora tra cui Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana e Eros Cisilino, presidente dell'Arlef.Come non riconoscere in questi nomi l’evoluzione della presenza artistica in lingua friulana. Il Teatro Incerto iniziò quaranta anni fa la sua corsa verso il successo popolare con testi che svecchiavano la commedia amatoriale; oppure Osterie Contecurte, giovani autori e autrici capaci di inventarsi nuovi percorsi letterari e di comunicazione; Dj Tubet, coraggioso e innovativo nel portare il friulano tra i giovani attraverso il suo rap, frutto di studio e abnegazione; Leo Virgili, vero motore dell'iniziativa, che avrà accanto il volto e la voce della giovane promessa Nicole Coceancig.E infine Angelo Floramo, talmente laico da sembrare cristiano, l'intellettuale organico di cui si sentiva la mancanza dopo pre Toni Bellina: L'Agnul, prezioso collaboratore della rivista, con le sue rubriche che hanno ridato dignità e verità alla storia del Friuli e delle sue genti.Walter Tomada e Erika Adami, un duo di conduttori, in rappresentanza dei tanti giornalisti che in quella redazione si sono formati, orgogliosi e convinti che fare informazione in lingua friulana fosse un qualcosa in più nella loro vita di cronisti.Certo, siamo davanti a momenti difficili per la stampa, specie per periodici come la Patrie, troppe volte sotto assedio delle difficoltà finanziarie, della burocrazia regionale, sotto attacco di chi vorrebbe l'omologazione e il predominio del pensiero unico.“Stin dongje a le Patrie”, però, non è un appuntamento per malati di nostalgia, di chi si piange addosso per i torti subiti, ma la libera, e domani sera festosa, risposta di coloro che non si arrendono, sicuri di non essere soli a volere un futuro diverso e migliore per questa terra.Come credevano pre Bepo Marchet e Felix Marchi che nel 1946 fondarono quel giornale tutto friulano: un prete e un anarchico.“Un compendio d'universo”, direbbe l' Ippolito. —