Pordenone Docs Fest, Hanif Kureishi: «Gli scrittori di oggi sono i giornalisti»

«Quando vediamo i servizi che ci arrivano dall’Ucraina, quando reporter coraggiosi, che corrono enormi rischi, raccontano storie di persone e di umanità, quando sentiamo, allibiti, la propaganda russa che parla di “fabbricazione della guerra” capiamo che oggi sono i giornalisti gli scrittori più importanti del nostro tempo, e ci è chiaro quant’è importante la libertà di stampa».

Hanif Kureishi, lo scrittore, drammaturgo e regista anglo-pakistano, autore di “Budda delle periferie”, presidente di giuria al Pordenone Docs Fest, pronuncia queste parole poco prima di tenere (insieme a Federico Pontiggia) la masterclass sulla sua arte e sul rapporto privilegiato che ha sempre avuto con il cinema.

La conversazione con la stampa, prima dell’incontro con il pubblico, prende le mosse dai documentari che ha visto ed esaminato nel suo ruolo di giurato, “lavori interessanti, che aprono sguardi su temi e mondi nuovi, che ci mostrano cosa accade in Cina piuttosto che in Russia.

È giornalismo libero, senza censura, e ne abbiamo sempre più bisogno. Oggi, una delle più importanti battaglie, nel mondo è quella che si conduce per la liberta di espressione. In Pakistan, dove sono stato da poco, è illegale anche solo parlare male del primo ministro.

Il problema – ancora Kureishi - non è solo la Russia, si pensi alla Cina ma anche a diversi Paesi europei. Ecco perché i giornalisti in questo momento particolare hanno un ruolo importante: io seguo la televisione britannica, hanno uno stile strepitoso, sono coraggiosissimi.



Parliamo ancora di questa guerra, che idea si è fatto?



«La situazione in Russia è terrificante. Putin è un mostro fascista e ammiro moltissimo i giovani che stanno facendo resistenza con la paura costante di finire in carcere. Penso anche che l’Occidente dovrebbe dare molto di più in termini di aiuti militari e che non lo faccia per paura di una guerra nucleare, ma non credo si arriverà a tanto. È triste vedere intere città distrutte ed è triste vedere l’Occidente che guarda impotente, sono stupito e molto deluso da organizzazioni come la Nato o le Nazioni Unite che si stanno dimostrando completamente inutili. Penso abbiano ragione molti analisti russi, secondo i quali gli Usa hanno tutto l’interesse a portare avanti la guerra perché affosserà la potenza militare ed economica della Russia».



C’è un tratto comune che li lega i documentari del Docs Fest, pur arrivando da tanti Paesi differenti?



«Provengono da luoghi davvero molti diversi (Cina, Uganda, Ucraina, Hong Kong, Russia) ma c’è un tema ricorrente: la ribellione. Parlano di persone che vogliono cambiare il mondo. Sono importanti perché una volta tanto non si tratta di prodotti di Netflix, Bbc o altre piattaforme; io stesso non mai avrei avuto occasione di vederli se non avessi fatto parte della giuria. Alla fine in quasi tre anni ci siamo abituati ai film in televisione, ma ci rendiamo conto che la gamma dei prodotti è molto limitata».



Il 13 aprile uscirà in Italia per Bompiani il suo nuovo libro, “Cosa è successo”, raccolta di racconti e saggi. Lei scrive libri, film, testi teatrali e per la televisione. Cosa c’è nel suo futuro?



«Sto scrivendo una serie (in otto episodi) televisiva basata sul mio libro “Budda delle periferie”, ho finito il primo, ora chiederemo alla Bbc o a Netflix di produrla».



Come si fa a continuare a esercitare l’arte, la bellezza di fronte alla quotidiana visione degli orrori di una guerra?



«È fondamentale, invece, proprio continuare a scrivere, a fare cultura. È solo che gli scrittori hanno tempi molto più lunghi e magari poi non parlano direttamente di guerra, ma si pensi a come erano spiritualmente allineate al momento storico opere come quelle di Beckett o Francis Bacon».



Lei ha incontrato più volte David Bowie, lo ha intervistato, ha condiviso con lui momenti anche personali, che ricordo ha del Duca Bianco?



«Contrariamente a quanto si crede, Bowie era sempre felice, rideva molto, non era dark come Dylan o Lou Reed. Era anche molto inglese, aveva fascino, amava incontrare la gente, parlarci, da vero divo. E loro lo adoravano, lo assediavano, non gli davano tregua, ho assistito a scene terrificanti, per lui la privacy era inesistente, ma gli piaceva».