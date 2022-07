LIGNANO. Jovanotti ha trasformato Lignano non solo nella location della sua data zero, ma nel suo quartier generale per questo periodo. Ed è così che succedono anche le cose che non si vedono: Salmo, che era a Bibione per la sua data zero è arrivato in visita, non per cantare.

Un passaggio di cortesia o una volontà di esserci in quello che si sta rivelando la due giorni di musica più incredibile che si possa pensare.

