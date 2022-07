Corona, Anzovino e Merkù animano “Parole in vetta”

Ritorna venerdì 29 luglio a Sappada, “Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle”, il festival della montagna del Friuli Venezia Giulia che giunge alla sua terza edizione e riconferma la partecipazione di personaggi di spicco della narrativa, della musica e del gusto.

Sarà Mauro Corona ad aprire la tre giorni di manifestazione ideata e diretta da Monica Bertarelli, con il contributo di PromoTurismo Fvg. «Il filo conduttore del festival sarà come sempre la montagna – annuncia Bertarelli – gli ospiti ne dipingeranno, ognuno con il proprio talento, i tratti distintivi e il grande valore che rappresenta per l’intera società. Sarà anche un’occasione per capire come preservarla e intervenire a suo beneficio».

C’è grande attesa per il pianista compositore Remo Anzovino, per la prima volta a Sappada. Terrà un concerto sabato sera nella suggestiva Piazzetta Hoffe, incorniciata dai monti e dalle antiche case della località, nel cuore della Sappada vecchia.

«Apriremo il festival con un grande autore e lo chiuderemo, domenica alle 17, con un altro straordinario personaggio, Andro Merkù». il celebre imitatore, conduttore e autore triestino, corteggiato dalle emittenti radio televisive italiane per le sue esilaranti e pungenti imitazioni. «Terrà un monologo scritto per l’evento, dal titolo “Voci in vetta” annuncia Monica Bertarelli.

La novità di “Parole in vetta 2022” sarà la presentazione ufficiale, sabato alle 10.30 e in anteprima nazionale, della prima produzione vinicola di Sappada, avvenuta dopo oltre 10 anni di ricerca e sperimentazione condotte dal professione dell’Università Sapienza Marco Bravi. Si parlerà di cultura del vino con il giornalista e scrittore Paolo Brinis.

E, tra venerdì e sabato, si compirà un vero e proprio viaggio tra i sapori della montagna con la degustazione del pane alla corteccia dello chef Stefano Basello, del Saurnschotte con le sorelle casare sappadine Piller Roner, e il gelato ai sapori del bosco del pasticciere Maurizio Hoffer.

Venerdì alle 17 sarà dunque Mauro Corona a dare il via alla kermesse sappadine raccontando, con la sua impareggiabile passione e l’amore che nutre per la montagna, l’avventura nei boschi del protagonista del suo ultimo libro “Quattro stagioni per vivere”.

Il cantautore di Cercivento Luigi Maieron e il fratello Daniele, lo accompagneranno, con la musica.

Sabato 30 sono 3 gli appuntamenti: al mattino si parte con il vino del libro di Brinis e quello prodotto a Sappada; alle 17 la scrittrice Raffaella Cargnelutti, accompagnata dalle note del violino di Mariko Masuda, condurrà il pubblico in una Carnia di fine ’800 crudele e impietosa, quella delle Spiritate di Versegnis. Alle 20.45 il concerto di Anzovino.

La partecipazione agli eventi è gratuita.