“Suo figlio ha causato un incidente, gli servono soldi”, quattro donne anziane sventano le truffe telefoniche

UDINE. Si sono accorte che le persone dall’altra parte della cornetta le stavano per raggirare. Quattro donne anziane, nella giornata di venerdì 22 luglio, hanno allertato gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Udine che sono intervenuti per i tentativi di truffa telefonica, per fortuna non andati a buon fine.

Verso le 10.30, una donna di 88 anni, residente in centro a Udine, è stata contattata sul telefono di rete fissa da una voce femminile che si presentava come la figlia, in ospedale in gravi condizioni e che, per far fronte alle cure del caso, aveva bisogno di un’ingente somma di denaro: l’anziana, lucidamente ha chiesto all’altra cosa le fosse successo e il suo numero di cellulare, inducendo così la malvivente a riattaccare. Subito dopo la donna ha contattato la vera figlia che l’ha rassicurata sulle proprie condizioni da una località balneare.

Verso le 13.50, invece, un’altra anziana, 90 anni di Udine, ha risposto al telefono di casa: una donna le ha riferito che il figlio della pensionata aveva causato un grave incidente e la morte di un’altra persona e che necessitava di molto denaro per evitare il carcere: la 90enne ha però subito riferito di non avere figli, ma solo un nipote. A questo punto la truffatrice si è corretta dicendo che il nipote era stato coinvolto nell’incidente, ma la prima ha capito di essere vittima di un tentativo di truffa e ha riattaccato.

La Sala Operativa della Questura ha ricevuto poi segnalazione di altri due tentativi simili, tra le 13.10 e le 13.50, sempre a danno di due signore udinesi: anche in questi casi una voce femminile, probabilmente la stessa dei due casi precedenti, ha chiesto 14.500 euro in un caso, 10.000 euro nell’altro, per far evitare il carcere a una nipote che aveva causato un incidente mortale: anche in questi casi le donne, lucidamente, hanno capito di esser vittima di possibili truffe e hanno riattaccato, riuscendo poi in un secondo momento a mettersi in contatto con i rispettivi parenti dai quali sono state rassicurate.

Sui casi gli uomini dell’UPGSP e della Squadra Mobile stanno svolgendo attività d’indagine volta ad individuare i responsabili.