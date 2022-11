La Ferrari dell’artista Fabio Comelli esposta in via Mercatovecchio

In via Mercatovecchio, a Udine, da giovedì 24 novembre campeggia l’opera dell’artista Fabio Comelli “Ferrari 500 F2 - Alberto Ascari 1952”, che si è aggiudicata recentemente il Premio Midolini.

Venerdì la Ferrari sarà presentata ufficialmente, in concomitanza con la cerimonia che, alle 18, vedrà il Comune di Udine accendere le luminarie degli alberi di Natale in via Lionello e piazza Duomo, donati alla città dal Comune di Paularo.

In via Lionello saranno presenti il sindaco Pietro Fontanini, l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il sindaco di Paularo Marco Clama, l’assessore alle attività produttive, turismo e grandi evento Maurizio Franz; parteciperanno anche Luca Ceccarelli, presidente di Ceccarelli Group, che ha offerto il trasporto dell’albero, Marco Bortolin, gioielliere che ha offerto luci per l’albero di via Lionello e i rappresentanti degli sponsor Banca Credifriuli che ha illuminato Porta Manin e ArrivaUdine per l’illuminazione in Porta Aquileia. Ad allietare l’evento con musiche natalizie sarà la Filarmonica “Ferdinando Nascimbeni”.

Il sindaco, una volta avvenuta l’accensione dell’albero di via Lionello, proseguirà, accompagnato dalla banda, verso piazza Duomo, dove incontrerà monsignor Luciano Nobile per assistere all’accensione del secondo albero.