Come salvare il Green pass sul cellulare: tre metodi per Android e iPhone

Come mostrare velocemente il Green Pass sul cellulare (Iphone o Android) o sugli altri dispositivi elettronici? Sono sufficienti alcuni semplici passaggi per avere a portata di mano il certificato verde in caso di controlli. Va ricordato però che, in attesa dell’aggiornamento informatico, in regione va esibito il certificato cartaceo nel caso in cui si volesse accedere a bar, ristoranti e altri servizi al chiuso per cui è richiesto il Green pass rafforzato. Il documento cartaceo va esibito per mostrare le date delle dosi ricevute la scadenza.

Sull'App IMMUNI

In alternativa si può accedere al certificato vaccinale o di avvenuta guarigione dal Covidanche sull’app Immuni. Basta andare nella sezione “più dettagli” e mostrare la seconda data di vaccino e tutte le info utili

Salvarlo dall’App IO

Sono sufficienti alcuni semplici passaggi. Per prima cosa è necessario stampare il certificato o andare sull’app IO e salvarlo nel rullino delle foto (‘Certificazione verde Covid-19’, ‘Visualizza’, ‘Salva’, ‘Salva come immagine nella galleria’). A questo punto il Green Pass sarà salvato nelle foto.



Il primo metodo

Il primo metodo è il più rapido. Andiamo a questo link e scegliamo una delle due opzioni. Con ‘Avvia fotocamera’ possiamo scattare una foto al Green pass stampato, altrimenti scegliamo ‘Seleziona un file’, poi ‘Libreria foto’ e quindi l’immagine con il nostro certificato. A questo punto si aprirà il nostro Green pass digitale, tocchiamo ‘Aggiungi’ in alto a destra e abbiamo fatto. Adesso il Green pass si trova in Wallet (o nella Galleria). Come riportato dal Corriere, il sito è di uno sviluppatore indipendente ma il processo è tutelato dal Gdpr, il regolamento europeo su privacy e dati e il codice sorgente del sito è disponibile su GitHub.



Il secondo metodo sulle App (anche per Android)

Vi è poi un secondo metodo che si basa invece sull’app Stocard, pensata per salvare le carte fedeltà dei negozi o dei supermercati ad esempio. Apriamo quindi l’app e tocchiamo l’icona con il ‘+’ in alto a destra. Qui cerchiamo ‘Covid’ e quindi scegliamo ‘Certificazione verde Covid-19’. A questo punto abbiamo tre scelte. La prima è scansionare con la fotocamera il green pass stampato. La seconda opzione è ‘Inserisci manualmente’ (la più laboriosa).

Il terzo metodo in Wallet (solo per iPhone)

Con ‘Aggiungi da foto’ possiamo scegliere la fotografia che avevamo salvato con l’App IO e portarla nel sistema. Ora il nostro Green Pass sarà tra le carte fedeltà e potrà essere salvato in Wallet: tocchiamolo e poi tocchiamo i tre puntini in alto a destra. Scegliendo ‘Aggiungi ad Apple Wallet’ e poi di nuovo ‘Aggiungi’ , il certificato digitale sarà salvato in Wallet.

Come ottenere il Green pass dopo la vaccinazione

Dopo aver fatto il vaccino, e quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti comunicati in occasione del vaccino, del test o del rilascio del certificato di guarigione. Il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

L'authcode si recupera anche da soli. Le istruzioni per farlo arrivano in una nota il ministero della Salute. "È ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 - si legge - e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'sms o l'email, recuperare l’'authcode' in autonomia". "Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo)", precisa la nota del dicastero.

Una volta ottenuto l'authcode, si potrà scaricare la certificazione dallo stesso sito con tessera Sanitaria o con l'applicazione Immuni. "Anche i dipendenti delle istituzioni dell’Ue, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’Aire - prosegue il ministero - possono acquisire la certificazione verde Covid-19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema tessera sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell’Authcode".