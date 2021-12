Super Green Pass: ecco la nuova app e come funzioneranno i controlli del Qrcode

Fra quattro giorni si parte con il super Green Pass. Ma come funzionerà e come verrà controllato? Intanto alcune precisazioni: varrà dalla zona bianca, ma mentre in queste aree la vita, per chi è vaccinato o è guarito dal Covid scorrerà come in questi giorni, la musica cambia per chi, invece, ha scelto di non vaccinarsi. Si potranno muovere solo per andare al lavoro.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori