Vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, cosa sappiamo su efficacia e sicurezza in dieci domande e risposte

Il 25 novembre Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha approvato il vaccino per i bambini nella fascia 5-11 anni. Il vaccino è già approvato per l’uso in adulti e bambini di età 12 e oltre. Il 1° dicembre è arrivato l’ok di Aifa.

UDINE. Vaccino anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, la Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato, nella riunione di ieri, l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty di Pfizer per questa fascia d'età anche nel nostro Paese. Nel parere, la Cts osserva che “sebbene l’infezione da SarS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

Perché