UDINE. È uno dei cento Comuni del Fvg che si sta dotando del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In concomitanza con la Giornata internazionale delle persone con disabilità, i due professionisti che si stanno occupando di redigere il documento per conto dell’amministrazione comunale, Francesco Casola ed Erica Gaiatto, hanno fatto il punto sulle criticità esistenti in città.

