I Maneskin arrivano in Friuli il 23 giugno 2022: la band rock aprirà il tour italiano al Teghil di Lignano

UDINE. Lo aveva lasciato capire Luca Tosolini, managing director di Eps Italia e Fvg Live parlando del Jova Tour e ora arriva la conferma. I Maneskin arriveranno a Lignano il 23 giugno 2022 allo Stadio Teghil e a seguire il loro concerto saranno Eps Italia e Fvg Live, le sue due società lavorano in modo complementare. Fvg Live, nata nel 2016, organizza eventi.

Eps Italia invece si occupa della protezione dei manti erbosi in occasione dei concerti e della safety per la gestione delle folle, dunque attrezza le aree dei concerti con trensenne, accessi, divisioni.

Lignano palcoscenico di grandi eventi

I Mansekin hanno scelto Lignano Sabbiadoro come sede della tappa zero del tour estivo 2022. Appuntamento allo stadio Teghil il 23 giugno 2022, come ha confermato l’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini: «Una notizia molto importante, meravigliosa, una notizia che spacca: il 23 giugno in Fvg ci saranno i Maneskin, la più forte e la più importante band rock del momento. Un orgoglio non solo per il Comune di Lignano, ma anche per tutta la nostra regione».



L’annuncio dello sbarco in Friuli della rock band del momento è arrivato anche da un videomessaggio del sindaco della località balneare friulana, Luca Fanotto: «Siamo veramente orgogliosi e contenti di poter annunciare un altro grande evento concertistico per la prossima stagione estiva, che conferma Lignano al centro dell’interesse della musica internazionale: il 23 giugno allo stadio Teghil ci saranno i Maneskin. Avete capito bene? Lignano capitale della musica».

Un colpo da copertina quello messo a segno anche da Fvg Music Live, come confermano le parole del suo numero 1 Luca Tosolini: «Dopo un periodo così complicato siamo felici di annunciarvi che i Maneskin hanno scelto Lignano Sabbiadoro per la data zero del loro tour estivo e noi di Fvg Music Live siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare il gruppo rivelazione dell’anno, ormai famoso in tutto il mondo. Ringraziamo il Comune, la Regione e la Lisagest per tutto il loro supporto. Finalmente, dopo due lunghi anni, ci incontreremo tutti allo stadio Teghil per cantare e ballare le canzoni dei grandi Maneskin».