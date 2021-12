La protesta dei detenuti: «Poca pulizia e in carcere il virus dilaga»

UDINE. I detenuti non ce la fanno più. Non bastasse il sovraffollamento, anche la pandemia sta rendendo tutto più pesante, con quindici positivi e la quarantena che in spazi limitati è quasi impossibile da gestire. Ecco perché dal carcere di via Spalato si sta levando una protesta che rischia di sfuggire di mano.

Alcuni detenuti, facendosi portavoce anche degli altri compagni, hanno riassunto in una lettera – scritta a mano e indirizzata a uno studio legale udinese – il loro malessere che, tra le altre cose, riguarda anche la mancanza di igiene e la cattiva gestione del contagio all’interno dell’istituto di pena.