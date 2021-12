SAN GIORGIO DI NOGARO. Raid ladreschi ai danni di attività commerciali in piazza del Grano, a San Giorgio di Nogaro: rubati a dieci giorni di distanza, prima alcuni macchinari e prodotti del centro estetico Eterea Beauty Farm, per un valore circa 20 mila euro, poi il furto di prodotti di marca per la cura dei capelli dal magazzino del Salone Daniela, valore circa 50 mila euro.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori