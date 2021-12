Truffa sui fondi al parco volo del Malignani, prescritti quasi tutti i reati per i cinque imputati

UDINE. Si conclude con la prescrizione della quasi totalità dei reati contestati agli imputati il processo per la presunta truffa sui fondi per il Parco volo del Malignani.

L’ultimo atto del procedimento è stato celebrato nella mattinata di giovedì 2 dicembre, nell’aula Falcone e Borsellino al primo piano del palazzo di giustizia. Il tribunale, in composizione collegiale (Paolo Alessio Vernì presidente, a latere Roberto Pecile e Camilla Del Torre) ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tutti i capi d’imputazione a carico del presidente dell’aeroclub Far East, Andrea Cantarutti, gli ex dirigenti scolastici del Malignani, Arturo Campanella ed Ester Iannis, gli insegnanti Mauro Fasano e Delia Manes e della segretaria amministrativa dell’aeroclub Laura Birtig.