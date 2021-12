Zaia: «Gli ospedali si riempiono di No Vax ma l’obbligo di vaccinazione è inattuabile»

VENEZIA. Sì al super Green Pass, no al vaccino obbligatorio e niente tampone gratis ai no vax. Talvolta bisogna fare delle scelte e Luca Zaia, governatore del Veneto, non si è mai tirato indietro.

Dunque governatore, linea dura: niente tamponi gratis ai no vax?

«Per noi il servizio al cittadino è inviolabile e non ci sono differenze di censo o di scelte vaccinali, però il problema è che ci sono le priorità e in questa fase, con un’alta circolazione del virus, siamo arrivati quasi al collasso dei tamponi per uso diagnostico.