Quali sono i numeri della campagna vaccini in Fvg? Spinge l’effetto Green pass, in una settimana più di 5 mila dosi somministrate

Il report del Governo certifica 940.702 prime somministrazioni in regione. Da mercoledì effettuato il 18% di iniezioni in più rispetto al target di Figliuolo

Oltre 5 mila vaccinati in più in una settimana e una campagna per le terze dosi che, dopo una partenza al rallentatore, sta cominciando ad accelerare. Il Friuli Venezia Giulia recupera terreno e, in base ai dati ufficiali, aumenta sia i tassi di copertura con la somministrazione booster sia, e qui è difficile non vederci un effetto Green pass, quelle del ciclo primario di immunizzazione.