Tra controlli e multe, vaccinati e no. Le regole resteranno in vigore almeno sino al 15 gennaio

ROMA. Lunedì scattano le nuove regole che renderanno più libere le festività natalizie dei vaccinati, meste e con poco o niente svago per chi vaccinato non è. Con il Green Pass «basico», quello rilasciato anche con il solo tampone rapido (durata 48 ore) o molecolare (72 ore), si potrà continuare a viaggiare in aereo, treno e nave, prendere bus e metro, andare in palestra e piscina, a lavorare e niente più.

Salvo