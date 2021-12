Green pass, le nuove regole: si sale su bus e treni solo con il certificato, obbligo anche per gli studenti

UDINE. Da lunedì 6 dicembre anche in Friuli Venezia Giulia senza Green pass non si sale sugli autobus. Studenti, lavoratori e tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici devono esibire il certificato verde per viaggiare a bordo dei bus urbani ed extraurbani, dei treni regionali e nazionali, di aerei, traghetti e metropolitane. La misura anti contagio colpisce soprattutto gli studenti con più di 12 anni d’età non vaccinati, costretti a fare il tampone ogni due o tre giorni.

