Variante Omicron, l’Italia sale a nove casi: scatta l’allarme ricoveri da Nord a Sud

La mutazione arriva anche in Alto Adige, da lunedì in zona gialla

ROMA. A Bolzano non si fanno mancare niente. Oltre alla situazione critica sul fronte dei contagi e dei ricoveri, che da domani fa tornare l’Alto Adige ufficialmente in zona gialla, ecco anche il primo caso di variante Omicron. Si tratta di una donna della zona di Merano, rientrata dal Sudafrica a fine novembre.

Come riportato dall’Istituto superiore di sanità, al momento in Italia sono 9 le sequenze depositate della nuova variante: 7 in Campania, legate al cluster del primo paziente scoperto, 1 in Veneto e 1 in provincia di Bolzano.

