Green pass obbligatorio su treni e autobus, le prime multe a Udine e Pordenone: controlli a campione sulle linee urbane ed extraurbane

UDINE E PORDENONE. Primo giorno di green pass obbligatorio sui pezzi pubblici in Friuli Venezia Giulia e in tutta Italia. I controlli a campione sono scattati già dalle prime ore della mattinata: a Udine verifiche più blande per gli studenti, a Pordenone il personale preposto ha fermato i pendolari diretti fuori dalla città per verificare i documenti in loro possesso.





