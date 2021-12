PORDENONE. Nuove sospensioni in vista per operatori sanitari non vaccinati. Lunedì 6 dicembre è stato emesso un nuovo provvedimento da parte del Dipartimento di prevenzione per 71 operatori che, invitati a vaccinarsi, non hanno proceduto.

Giovedì, intanto, faccia a faccia tra il direttore generale di AsFo Joseph Polimeni e i sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione.

Sospensioni

Lunedì ennesimo atto di accertamento dell’obbligo vaccinale da parte del Dipartimento di prevenzione (tra gli ultimi visto che dal 15 dicembre la competenza passa agli ordini professionali).