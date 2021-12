LIGNANO. Si conoscevano da poco, ma il lavoro li aveva costretti a vivere da subito a stretto contatto per l’intera giornata: nelle ore di servizio, tra la cucina e la sala dove si alternavano come camerieri, e, per il resto del tempo, nell’alloggio che era stato loro assegnato dall’azienda per la durata dell’incarico.

Una convivenza forzata che entrambi mal sopportavano e che ha finito per scatenare nel più giovane dei due un moto di inusitata violenza.