All’aperto senza mascherina: nove sanzionati. Non controllano il Green pass: multati i titolari di due locali

UDINE. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge e nell’ambito del piano della Prefettura per l’effettuazione dei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, l’impegno dell’Arma dei carabinieri si è concentrato sul controllo del rispetto della recente normativa in materia di Green pass.

Da Tarvisio a Lignano, i militari del Comando provinciale di Udine, nel corso dei molti servizi esterni disposti, hanno sottoposto a controllo, in totale, 1477 persone e 323 locali pubblici.

Sono stati 321 i Green pass controllati dai carabinieri, due i titolari di attività sanzionati per non aver verificato che l’accesso ai propri esercizi pubblici avvenisse nel rispetto delle prescrizioni e nove le persone sanzionate amministrativamente per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) mentre si trovavano a passeggio.