UDINE. È sufficiente un numero per comprendere come l’impiego delle auto elettriche si stia diffondendo anche in Fvg, e a fornirlo è stato l’assessore regionale Fabio Scoccimarro: «Nel 2018 il mio servizio aveva 500 mila euro di budget annuale per dare contributi a chi comprava auto elettriche. Ed erano sufficienti per accontentare tutti. Oggi vanno esauriti completamente i fondi a disposizione, che ormai superano i 20 milioni di contributi».

Ecco