CODROIPO. Addio a Mario Giacomarra. È morto nelle prime ore di lunedì scorso, all’età di 94 anni, uno dei medici di famiglia più conosciuti e più stimati di Codroipo.

Ha svolto la sua attività professionale per circa quarant’anni, dagli anni Cinquanta e fino ai primi anni Novanta. Il suo ambulatorio, in via Trieste, era sempre aperto, anche la domenica.

E le migliaia di pazienti che ha avuto (anche settemila contemporaneamente) se lo ricordano.