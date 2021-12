Il maltempo non ferma la ripartenza dello sci: sulle piste del Fvg in oltre 4 mila

UDINE. Il maltempo, e in particolare la neve caduta a partire dal primo pomeriggio, non ha rovinato il “battesimo” ufficiale della stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 8 dicembre, data di inaugurazione di un numero più consistente di impianti gestiti da PromoTurismoFvg dopo l’antipasto di sabato, si sono infatti registrate oltre 4 mila presenze di appassionati dello sci, e della montagna in generale, con lo Zoncolan a vestire i panni del leone e Sappada che, invece, ha segnato un avvio al di sotto delle aspettative.