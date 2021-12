CANEVA. Incidente stradale, mercoledì 8 dicembre, a Cordignano. Un ragazzo di 27 anni di Caneva, E.N., lotta per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Treviso.

L’incidente è avvenuto alle 5.30 circa, in una semicurva verso destra, nel comune di Cordignano, sulla provinciale 71, in via Redipuglia.

Il giovane automobilista stava tornando verso casa ed era quasi arrivato in località Ponte della Muda. Per un colpo di sonno, o un malore, E.N.