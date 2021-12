AVIANO. L’incanto sulle piste, l’incubo sulle strade. Gioie e dolori dell’intensa nevicata che – mercoledì 8 dicembre – ha interessato Piancavallo: la località è stata presa d’assalto da sciatori e appassionati di montagna che hanno deciso di passare l’Immacolata in quota, ma che non avevano certo preventivato di restare bloccati in auto sulla via del ritorno. Più di qualcuno ha deciso di fare marcia indietro.

