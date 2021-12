Rubano in casa di un’anziana contanti e la tessera Postamat con il codice poi prelevano migliaia di euro

E’ accaduto in un’abitazione di Premariacco. I ladri avevano trovato la tessera con appuntato accanto il codice

PREMARIACCO. Prima il furto in casa ai danni di un’anziana di Premariacco, poi il prelievo fraudolento con la tessera Postamat che i ladri avevano trovato con appuntato accanto il codice.

Tutto per un danno complessivo ammonta a diverse migliaia di euro.

La vittima ha segnalato l’accaduto ai carabinieri lunedì scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si è verificato tra il 30 novembre e il 4 dicembre durante un periodo di assenza della padrona di casa.

I malviventi si sono appropriati della somma in contanti e di 350 euro, di alcuni gioielli e, come detto, del Postamat con il quale poi hanno fatto due prelievi per complessivi 1.100 euro.