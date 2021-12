Troppo tardi per chiedere le multe sulle quote latte: salvi 1,2 milioni di euro

UDINE. Dagli uffici romani dei ministeri dell’Agricoltura e delle Politiche forestali, alle aule dei Tribunali amministrativi regionali di mezza Italia.

Alla testa della “crociata” degli allevatori flagellati da anni di contingentamento e, ora, anche dalla pioggia di cartelle e intimazioni di pagamento di somme più o meno esorbitanti, l’avvocato udinese Cesare Tapparo ha appena centrato un nuovo e, soprattutto, decisivo risultato nel braccio di ferro che da tempo lo vede impegnato a resistere e contrastare il sistema amministrativo e politico messo in atto da Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura.