Corteo non autorizzato di no vax, la scelta paradossale del Sacrario: urlano «libertà, libertà» dove riposa chi è stato trascinato in guerra

Manifestare “libertà” strumentalizzando i Caduti sepolti nel Sacrario è quanto di più paradossale, e intollerabile, si possa fare. Perché quei militari della Terza Armata che onoriamo salendo i gradoni, combatterono sul Carso in quanto trascinati in una guerra le cui finalità non avevano nulla a che fare con la libertà. Il questore annuncia l’apertura di un’inchiesta per manifestazione non autorizzata e vilipendio dei Caduti.