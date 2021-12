È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni

ROMA. Divertente, elegante - merito forse anche delle origini aristocratiche - ma con uno spirito da guerriera. Sul set, infatti, ha sempre comandato lei. Lina Wertmüller, una delle più grandi registe italiane, se n’è andata a 93 anni nella sua casa romana, come ha fatto sapere un amico di famiglia sui social.

Diretta, schietta, anche con se stessa. Di sè diceva: «Ho sempre avuto un carattere forte, fin da piccola». Era stata addirittura cacciata da undici scuole. Insomma, una che di certo non le mandava a dire.



Nata a Roma nel 1928, non si è mai fatta problemi a far sentire la sua voce sul grande schermo e fuori. Ha preso posizione su temi politici e sociali e non ha mai nascosto le sue idee, che fosse l'adesione al Partito Socialista o la rivendicazione dei diritti della donna nel mondo del cinema. Lei, che di quel mondo è stata indiscussa protagonista, con film passati alla storia come «Mimì metallurgico ferito nell’onore», «Film d’amore e d’anarchia» o «Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto». Aveva ricevuto l’Oscar alla carriera nel 2020.