È morta Paola Valle, l’imprenditrice aveva 62 anni. Il ricordo di Confindustria e Ance Udine: addio a una donna straordinaria

ENEMONZO. “Una donna carismatica, elegante, concreta, con idee decise e capacità di condivisione, devotissima al lavoro. Dopo la prematura scomparsa del padre Paolo in un incidente stradale, ha saputo prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia, rivelando doti umane e imprenditoriali non comuni. Un’imprenditrice capace, stimata e rispettata dai collaboratori e dai colleghi imprenditori, autentico punto di riferimento, anche attraverso l’impegno associativo, per l’intero territorio. Ci mancherà moltissimo”.

La presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ricorda così Paola Valle, esprimendo “il cordoglio dell’Associazione alla famiglia per la sua repentina scomparsa”.

L’imprenditrice di Enemonzo si è spenta all’età di 62 anni. Lascia la mamma Maria, le sorelle Carla e Daniela con Antonio e l'adorato nipote Alberto, il compagno di vita Alessandro, le cugine e le zie.Già presidente di Ance Udine e della Cassa edile, nonché componente del Consiglio generale di Confindustria Udine e “saggio” dell’Associazione, Paola Valle lascia un enorme vuoto, umano e professionale.



Lo confermano anche le parole del capo della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine: “Di Paola – racconta Nicola Cescutti - mi hanno sempre colpito la forza d’animo, il carattere deciso di donna forte e determinata. Il suo contributo alla vita associativa in Delegazione è stato improntato ad un confronto schietto e costruttivo, al quale apportava la sua esperienza associativa e le sue qualità di imprenditrice di successo”.



“Sono molto addolorata in primis per la scomparsa di un’amica” – afferma la presidente di Ance Udine, Angela Martina. “Paola era una persona corretta come poche, apparentemente dura di carattere, ma invece di gran cuore. Generosa, senza fronzoli, anche nell’impegno associativo, che ha onorato fino all’ultimo. Ci lascia una testimonianza forte, limpida e indimenticabile”.

I funerali avranno luogo sabato 11 dicembre alle ore 14.00 nella chiesa di Enemonzo partendo dall'ospedale di Udine.