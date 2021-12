Le voci sempre più insistenti, l’opa e il nuovo gruppo a Nordest: quello che c’è da sapere sulla scalata di Sparkasse a Civibank

I rumors, sull’operazione, si sono fatti via via più insistenti nelle ultime settimane. Adesso la scalata di Sparkasse, la più importante banca dell’Alto Adige, a Civibank, l’ultimo istituto interamente friulano, è diventata realtà. L’opa (offerta pubblica di acquisto) è stata formalizzata dal Cda della banca bolzanina e prevede un prezzo di 6,50 euro per ciascuna azione della Spa Cividalese. Una decisione all’unanimità quella di Sparkasse, con l’obiettivo di consolidare la presenza in tutto il Nordest, creando, dopo l’avvenuta incorporazione di Civibank, un gruppo che, in termini di quote di mercato, nel territorio di riferimento (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia), si collocherà immediatamente dopo i 4 big nazionali.

